Zanter ville Jore gëtt um neie Contournement zu Dippech bei der Gare gedoktert. Zanter 8 Joer misst de "klenge Contournement" scho fäerdeg gebaut sinn.

Datt dës nei Strooss net vu Muttwëll ass beleeën d'Chifferen. Eng 10.000 Autoe fueren all Dag iwwer d'Barrière zu Dippech. Aktuell ginn Ëmweltetüde duerchgefouert. Eréischt wann dës ofgeschloss sinn a keng Kloe vun Awunner wéinst dem Projet virleien, ka mam Bau vum Contournement ugefaange ginn. Dat dierft net virun Ufank 2024 ginn.

D'Geräisch vun de Barrièren héieren d'Awunner aus der 3 Kantonsstrooss zu Dippech X Mol den Dag. An de Spëtzestonne sinn dës bei der Gare bis zu 40 Minutte pro Stonn erof. Resultat: ee Won staut sech hannert deem aneren. D'Liewenskonditioune fir d'Leit, déi hei wunnen, sinn net terribel.

Zanter 8 Joer misst de "klenge Contournement" fäerdeg gebaut sinn. Wéinst engem Terrain, e Stéck vu 44 a, dat e Proprietär ugangs net wollt hier ginn, koum et zu Retard. Aktuell ass et eng Ëmweltetüd, déi d'Baggeren drun hënnert, an Aktioun ze trieden.

De Contournement wäert also duerch eng Natura 2000 Zone féieren. D'Etüd, déi vum Environnement a Ponts et Chaussées an Optrag gi gouf, soll ënnersträichen, datt de Bau vun dëser neier Strooss keen ze groussen Impakt op d'Natur huet.

Och zu Lampech si se duerch d'Dippecher Gare mam Autostrafic gehäit. Lampech gehéiert zur Gemeng Reckeng op der Mess, déi spéider och vum Contournement profitéiere soll.