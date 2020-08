D'Statistescht Bundesamt zu Wiesbaden huet d'Zuele publizéiert vun de Cyclisten, déi zejoert am Stroosseverkéier ëm d'Liewe koumen.

All 7. Persoun, déi lescht Joer op de Stroossen an Däitschland gestuerwen ass, war mam Vëlo ënnerwee. Am Ganze mécht dat eng Zomm vu 445 Vëlosfuerer, déi den Accident net iwwerlieft hunn. Mat Bléck op d'Statistiken aus dem Joer 2010 ass d'Zuel vun Doudesaffer ëm 16,8 Prozent geklommen. Iwwerdeems ass den Taux u Verkéiersdoudegen am selwechten Zäitraum ëm 16,5 Prozent zeréckgaangen.

Weider heescht et vum Statistesche Bundesamt, dass méi eeler Persounen an d'Onfäll verwéckelt waren. 53,8 Prozent vun allen Affer hate 65 Joer oder waren esouguer méi al.

Aus dem Rapport geet och ervir, dass bei 45,4 Prozent vun de Fäll, bei deene Vëlosfuerer blesséiert goufen, d'Cyclisten net Schold dru waren. Et ginn awer Ënnerscheeder a puncto Onfall-Bedeelegung. Waren en Auto an e Vëlo am Coup, kruten d'Cyclisten an 23,4 Prozent vun de Fäll d'Schold.