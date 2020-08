Wien am Beruffstrafic schonn eng Kéier vu Mamer an d'Stad gefuer ass, dee weess, dass ee fir dës Streck nawell genuch Zäit muss aplangen.

Fir dass de Verkéier hei an Zukunft besser fléisst a fir dass och d'Busse méi séier virukommen, gëtt elo e Pilotprojet mat intelligente Luuchte lancéiert.

Pioltprojet um Tossebierg / Maxime Gillen

D'Teststreck fir dësen intelligente Luuchtesystem ass op der Areler Strooss a fänkt hanner Mamer un a geet bis bei de Rond-point virum groussen Akafszenter zu Stroossen. D'Streck ass deemno manner wéi ee Kilometer laang, ma et wier eng Plaz, wou et dacks zu Kniet géif kommen, déi een an Zukunft wëll evitéieren, esou den Infrastruktur- a Mobilitéitsminister François Bausch.

„Haut hu mer e Knuetpunkt, dee geet vum Ufank vum Tossebierg un, wann een aus Mamer eraus kënnt, bis hanner Bartreng, also do wou Stroossen ufänkt, wou mer éischtens vill Problemer hu fir den ëffentlechen Transport, dee vill Verspéidungen do kritt. Zweetens awer och d'Fluiditéit vum Autostrafic net immens gutt ass, et vill Kniet gëtt. An do wäerte mir elo och e Projet maachen, fir en intelligente Luuchtesystem z'installéieren, nieft enger Prioriséierung fir de Bus, déi mir wëlle maachen.“

Den Ament wier et esou, dass d'Gemengen d'Luuchte programméieren. Fir dëse Projet iwwerhëlt dat dann awer provisoresch d'Ponts et Chaussées, respektiv am Fong hire Computer.

„Den Ënnerscheed zu haut, dat ass, dass ech e Luuchtesystem hunn, dee matdenkt, deen de Verkéier erkennt, dee gesäit, wou quëtscht et, an deementspriechend selwer ka reguléieren, dass de Flux vum Trafic besser gëtt.“

Am Fréijoer nächst Joer soll et lassgoen an de Projet soll eng zwou Milliounen Euro kaschten.