Fir weider 3 Wochen ass d’Streck um CR125 tëscht Walfer an dem Stafelter fir de Verkéier gespaart.

De Grond si Bauaarbechten un engem Tunnel, deen ënnert den Zuchgleiser geluecht gouf. Den 11. September sollen d’Aarbechte fäerdeg sinn.

D'Tunnelsaarbechten zu Walfer sinn an der leschter Phas. D'Barrière gouf jo duerch eng Ënnerféierung ersat. No 2,5 Joer laangen Aarbechte soll den neien Tunnel den 11. September fir de Verkéier opgoen. Bis dohinner bleift awer nach sou munches ze dinn. Et misste just nach generell Stroossenaarbechte gemaach ginn, déi definitiv Couche vum Tapis misst nach gesat ginn an d'Trape vum Foussgängerwee missten och nach fäerdeg gestallt ginn.

Op deenen 2 Säite vun de Gleiser sinn Trape fir d’Foussgänger virgesinn. Fir d'Vëlosfuerer gouf ee separate Wee gebaut, deen e bësse méi héich ewéi d'Strooss läit. Deen 2.000 Tonne schwéieren Tunnel gouf gebaut, fir de Verkéier méi sécher a méi flësseg ze maachen. Pro Dag war d'Barrière eng 134 Mol erofgaangen.

D'Ersetze vun der Barrière bréngt eng Réi Virdeeler mat sech. Keng Barrière, dat heescht och kee Réckstau. D'Sécherheet an de Verkéiersfloss vu Passanten, Auto- a Vëlosfuerer géif esou verbessert ginn.

D'Zil vun den CFL ass et, souvill Barrièren ewéi méiglech ofzeschafen. Ronn 115 ginn et der aktuell nach. Dacks geschéie Virfäll. Mat Ënnerféierunge wëll ee virun allem d’Sécherheet verbesseren.

Pro Dag fueren zu Walfer eng 150 Zich laanscht.