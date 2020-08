D’Flicht, am ëffentlechen Transport eng Mask un ze hunn, ass zënter Mëtt Abrëll hei am Land a Kraaft.

De Gros vun de Leit géife sech dann och drun halen, huet d’CFL matgedeelt. Bei Verstéiss riskéieren d'Leit Strofen.

De Fernando Pereira ass zënter 3 Joer Kontrolleur bei der CFL. Zënter Mëtt Abrëll mussen d'Passagéier an den Zich Masken un hunn. De Gros vun de Leit géife sech dann och drun halen, ënnersträicht de Kontrolleur.

D'Passagéier ginn dann och vum Personal sensibiliséiert fir eng Mask unzedoen. Ënnert anerem mat Hëllef vun Annoncen. 8 Prozent vun de Clienten hale sech awer net un d'Maskeflicht, esou d’CFL. Fir dat dës Leit d'Virschrëften an d'Zukunft besser suivéieren, maachen d'CFL zesumme mat der Police an der Douane zënter Méint verstäerkt Kontrollen. Bei Verstéiss géint d’Maskeflicht riskéieren d’Clienten eng Strof vun 145 Euro. D’Kontrolle spillen an deem Kontext eng wichteg Roll.

D'CFL ass dann och a Kontakt mat der Santé, fir iwwer déi neisten Entwécklungen am Zesummenhang mam Covid-19 informéiert ze ginn. D'Personal vun der CFL hëlt un engem Formatioun- a Sensibiliséierungsprogramm deel. Donieft, ginn d'Zich reegelméisseg gebotzt an desinfizéiert.

De Fernando Pereira ass der Meenung, dat een aktuell mam Virus liewe muss an et keen Null-Risiko fir Kontrolleure gëtt.