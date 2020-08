D'Stater Braderie um Fouerméindeg 2020 ass an direkt zwou Hisiichten eng speziell Braderie...

Maskeflicht a manner Stänn wéinst Covid-19. A Busser an der Garer Avenue, eng Strooss déi fir d'Braderie normalerweis just fir d'Foussgänger reservéiert ass. Den Tramschantier ass Schold. Ma d'Garer Commerçante musse just nach e puer Méint aushalen. Wann alles riicht leeft.

Transchantier wärend der Stater Braderie - Rep. Pierre Jans

Éischt Testfaarten am Oktober, iergendwann am Dezember soll den Tram dann endlech bis op d'Gare fueren. D'Commerçanten do wären dann no jorelaangem Leiden erléist. De President vum Stater Geschäftsverband Guill Kaempff: "Et ass sécherlech ganz, ganz schwéier fir déi Geschäfter. Et gesäit een awer fir de Moment Luucht um Enn vum Tunnel. Ech mengen et sinn nach e puer Méint da geet et wierklech erëm de Bierg erop. Mir hunn et elo scho gesi mat de Beem déi ugeplanzt gi sinn an der neier Avenue, an dass et awer elo zum Enn kënnt vun deem ganze risege Chantier deen eis elo schonn e puer Joer ze schafe mécht."

RTL hat an der Zäit intensiv iwwer déi prekär Situatioun vu diverse Garer Geschäftsleit bericht. De Stater Verkéiersschäffe Patrick Goldschmidt wëll déi ganz Problematik elo mol eng Kéier vun enger anerer Säit kucken: "Duerch déi Coronakris déi kee vun eis wollt an och net déi op der Gare, sinn awer ganz vill Commercë wou et duerch de Chômage partiel vill méi einfach kënne kréien. An där schwiereger Situatioun kann een awer och mol eppes Positives gesinn. Déi Leit kréien zousätzlech nach gehollef."

De Patrick Goldschmidt verpasst et dann awer net fir bäizefügen, dass och hie wéist, dass Geschäftsleit sech natierlech léiwer selwer iwwer Waasser halen.

Mä wat ass da wann den Tram bis op d'Gare fiert, de Quartier revaloriséiert ass, an vläicht nees méi interessant gëtt fir international Commercen? De Stater DP-Schäffe Patrick Goldschmidt mengt awer net, dass déi Geschäftsleit déi elo do sinn an uerg gelidden hunn, de Loyer dann net méi bezuele kënnen. Sécher kann hien awer net sinn: "Dat wat een sou héiert, ass dass am Moment éischter eng Zäit ass wou d'Commerçante probéieren d'Loyeren ze drécke respektiv wou d'Proprietäre frou sinn, wann se iwwerhaapt e Locataire an hirem Geschäft hunn. Ech gesinn am Moment éischter d'Tendenz, dass d'Loyeren erofginn. Selbstverständlech besteet awer e Risiko do, ofhängeg dovu wéi eng Dauer déi Kontrakter hunn, dass duerno d'Proprietären d'Loyeren eropsetzen. Do kënne mir als Gemeng net vill maachen."

De Service fir déi ekonomesch Entwécklung vun der Stad Lëtzebuerg wäert déi Situatioun awer am Ae behalen, verséchert de Patrick Goldschmidt.