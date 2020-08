Dat sinn iwwert 1.100 Busse vun Entreprise vum RGTR-Reseau an eng 150 Busse vun der Stad Lëtzebuerg, déi 2030 Elektresch fuere sollen.

Ouni vun der Evolutioun a Punkto Elektro-Auto, bis dohin, ze schwätzen.

Do stellt sech d'Fro, ob an 10 Joer de Stroum-Reseau där Demande ka gerecht ginn. Déi Responsabel vu Creos, de Gestionnaire vum Reseau, soe: JO! Allerdéngs ënnert der Bedéngung, datt se net all mateneen de Stecker astiechen.

Also och d'Busse vun der Stad Lëtzebuerg sollen 2030 elektresch fueren. Enn des Jores ginn déi 10 éischt eege Gefierer vum Busdéngscht vun der Haaptstad op d'Stréck .

Manner Kaméidi, keng CO2-Emissioune méi, manner Verschläiss. D'Avantagë leien op der Hand, sou och déi Responsabel vun der Stad Lëtzebuerg.

Pläng op 10 Joer, vun der Haaptstad, iwwer Land, déi haut scho vum Netzbedreiwer Creos op de Leescht geholl ginn.

De Wonsch bei de Responsabele vu Creos ass kloer: Datt d'Bussen 'nuets' lueden. An dat och net mat deene sou genannte 'Power Charger'.

D'Busse sollen am Dag fueren an an der Nuecht lueden. Bei den Autoe soll et de Géigendeel sinn. Dee kéint och am Dag geluede ginn, wann en um Parking steet, sou déi Responsabel vu Creos, déi et och als Avantage gesinn, datt den Ëmschwong eriwwer op d'Elektromobilitéit lues a lues kënnt. Dat, well lokal Infrastrukture soss un hir Limitte stousse kéinten, wéi zum Beispill zu Hollerech beim Busdéngscht.

Am Fall, wou eng Busentreprise haut iwwert déi begrenzt Capacitéit um Mëttelspannungsnetz erausgoe muss, hunn déi Responsabel vu Creos eng spezial Software entwéckelt, déi et punktuell erméiglecht, nuets iwwert déi sougenannt 'garantéiert Capacitéit' erauszegoen.

An d'Zukunft kéinte Bussen och wärend Pausen op de Pôle d'Echange lueden. Fir d'Stad Lëtzebuerg kéinten dat esouguer elektresch Doppeldecker, wéi zu London, sinn. Ausgeschloss gëtt déi Optioun den Ament net. D'Doppeldecker brauchen nämlech manner Plaz wei e Gelenkbus.

