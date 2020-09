Wat op den éischte Bléck wéi Science-Fiction kléngt, soll an Nordrhein-Westfalen Realitéit ginn.

An Zukunft kéinten nämlech verschidden däitsch Stied per Fluchtaxi matenee verbonne ginn. D'Fluchhäfe Köln/Bonn an Düsseldorf, wéi och de Loftfaart-Startup Lilium préiwe grad dësen Elektroprojet, huet de Verkéiersministère zu Düsseldorf en Dënschdeg matgedeelt. "Wat haut nach wéi Science-Fiction kléngt, kéint scho geschwë Realitéit sinn", huet de Verkéiersminister Hendrik Wüst (CDU) erkläert.

Pro Maschinn ass Plaz fir 1 Pilot a 4 Passagéier virgesinn. Als Destinatioune kéinten Oochen, Bielefeld, Münster oder Siegen ugeflu ginn.

Lilium no géing den Ament e Geneemegungsverfare bei der Europäescher Agence fir Fluchsécherheet lafen. Wéi et vum Lilium-Matbegrënner Daniel Wiegand heescht, wier een zouversiichtlech, dass si bis 2025 a verschiddene Regiounen als Transportmëttel kënnen agesat ginn. Nordrhein-Westfale wier "beschtens opgestallt, eng vun dëse Regiounen ze ginn".