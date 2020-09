E Samschdeg am Nomëtteg koum et am Tunnel Grouf zu engem Accident.

Wéinst dem Accident ass den Tunnel op der A7 a Richtung Stad den Ament fir de Verkéier gespaart. D'Léit, déi op där Plaz mat hire Gefierer ënnerwee sinn, sollen iwwert d'Sortie Luerenzweiler erausfueren. D'Ponts et chaussées deelen an deem Kontext mat, datt d'N7 op der Héicht vun Heeschdref aktuell och fir de Verkéier gespaart ass, well hei den Tapis nei gemaach gëtt. D'Automobiliste sollen d'Plaz vum Accident groussraimeg ëmfueren et wäert zu gréisse Kniet kommen. Links TRAFIC: Cita-Kameraen A7