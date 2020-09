Et ass mëttlerweil eng Traditioun. Déi europäesch Mobilitéitswoch, e Projet, dee vun der EU-Kommissioun lancéiert gëtt.

"Dekarboniséierung" oder "Eng Mobilitéit ouni Emissioune fir jiddereen", sou ass d'Editioun 2020 iwwerschriwwen. D'Detailer goufen e Méindeg vum Mobilitéitsministère, vum Verkéiersverbond a vum Gemengesyndikat Syvicol presentéiert.

An der Corona-Zäit hu sech manner Lëtzebuerger Gemengen fir den europäesche Projet ageschriwwen ewéi gewinnt. Bis elo sinn et der 19, zejoert waren et der nach méi wéi 30. Nach kann ee sech awer aschreiwen.



Feste Bestanddeel vun der europäescher Mobilitéitswoch ass och déi Kéier den "Tour du Duerf", sou de Gillles Dostert, Direkter vum Verkéiersverbond. D'Leit aus den Dierfer ginn hei vum 10 bis den 30. September motivéiert, fir de Vëlo ze huelen.

Ee vun den Haaptprojeten ass de sougenannten "Dag ouni Auto". Dräi Gemenge maachen do mat: Mäerzeg, Biissen an Esch. Da gëtt et de 16. September an der Stad Lëtzebuerg e "Kaddo fir de Velo", 1.000 Sacochë ginn u Cycliste verdeelt. "Esch 2022" ass dëst Joer och bei der europäescher Mobilitéitswoch implizéiert a bedeelegt sech via Videoclippen. "An American in Luxembourg" mécht e Minettstour a wäert op nohalteg Mobilitéit zeréckgräifen. Donieft lafen nach 5 Clippen op de sozialen Netzwierker. "A fort et geet", heescht dat Ganzt.

De Mobilitéitsminister François Bausch huet bei der Presentatioun betount, datt et déi lescht Méint zu Lëtzebuerg een Ëmdenken a punkto Vëlo gouf. Et hätt ee bis dat fënneffacht vun Zuele beim Vëlo am Verglach mat zejoert. D'Leit hätten am Lockdown de Vëlo fir sech entdeckt an duerno d'Fueren och bäibehalen, sou de Minister.

Dausende Leit hätten och vum Vëlossummer mat gespaarte Stroosse profitéiert. D'nächst Joer géif een dat op alle Fall nach eng Kéier maachen, sou nach de François Bausch.

De Syvicol-President, Emile Eicher, begréisst all d'Efforten a plädéiert fir e weideren Ausbau vum Reseau vun de Vëlospisten, do géifen et awer positiv Nouvellen aus der Nordspëtzt vum Land ginn. Bis elo gëtt et nämlech keng Verbindung mat der Vennbahn, ma den Emile Eischer krut vum Minister d'Zouso, datt dat d'nächst Joer soll an Ugrëff geholl ginn.

Wat d'Mobilitéitswoch selwer ugeet, huet de Minister Bausch nach ze bedenke ginn, datt ee fir d'Zukunft vläicht iwwer aner Forme sollt nodenken. Bei där aktueller Formule hätt een nämlech esou zimmlech alles ausgeschöpft wat geet.

All d'Detailer vun der Editioun 2020 fënnt een um Internetsite vun der Mobilitéitswoch.