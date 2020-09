Den neie Streckeradar op der N11 tëscht dem Waldhaff a Gonnereng funktionéiert zanter 3 Méint an et hu schonn e sëllege Leit dat musse feststellen.

1.444 Chauffeuren goufe schonns vun em erwëscht, déi ze séier ënnerwee waren. Dat krut d’Wort aus dem Mobilitéitsministère confirméiert.

Bis e Méindeg waren et 1.435 Leit, déi liicht ze séier waren an dofir 49€ hu mussen bezuelen. 9 Chaufferen ware vill ze séier a mussen 145€ an 2 Punkten ofginn.