Vum 21. September u gëtt op der Areler A6 an Tréierer A1 d'Vitess op 90 km/h wärend dem Beruffstrafic moies limitéiert.

Dëst vun der belscher Grenz u bis op den Echangeur Kierchbierg. Ponts & Chaussées sichen den Ament no Solutiounen, den Trafic op de Lëtzebuerger Autobunnen ze reguléieren. D'Vitess-Reguléierung zeréckzeféieren ass e Prinzip, deen am Ausland ganz beléift ass.

Déi erlaabte Vitess gëtt ëmmer uewen op den elektronesche Panneauen annoncéiert. Dës Limitatioune gëllen awer net weekends, an der Schoulvakanz oder op Feierdeeg.

Am Juni an am Juli gouf schonn op der A1 an A6 d'Vitess op 90 km/h wärend de Spëtzenzäite limitéiert. Dat tëscht 6.15 an 9.15 Auer moies.

Schreiwes

Reprise de la régulation de vitesse à 90 km/h sur les autoroutes A6 et A1 (21.09.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

À partir du lundi 21 septembre 2020, au vu d'un trafic revenu à la normale, la régulation de vitesse à 90 km/h sera à nouveau activée aux heures de pointe du matin sur les autoroutes A6 et A1, ceci de la frontière belgo-luxembourgeoise (Sterpenich) jusqu'à l'échangeur Kirchberg.

Le 3 juin 2019, la régulation de vitesse, qui n'est pas appliquée pendant les week-ends, les jours fériés et les vacances scolaires, avait été introduite au Luxembourg. Un premier bilan avait montré que le flux du trafic est devenu plus homogène et les changements de files ainsi que les manœuvres de freinage brusques ont diminué. Ceci a eu comme conséquence une fluidification générale du trafic, le temps de voyage et le risque d'accident ont été réduits.