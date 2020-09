An dat obschonns d'Primm fir Plug-In-Hybriden dëst Joer net an d'Luucht gesat gouf, wéi dat bei den Elektroautoen de Fall war.

Dat erklären d'Ministere Bausch, Dieschbourg an Turmes an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Deputéierte vun de Pirate, Marc Goergen.

An de leschten 11 Méint goufe vun der Ëmweltverwaltung dann och 184 Primme fir Plug-In-Hybrid-Autoen accordéiert. Dëst wieren awer an der Haaptsaach Gefierer, déi d'lescht Joer kaaft goufen an déi manner wéi 50g un CO2-Emissiounen op de Kilometer ausstoussen.