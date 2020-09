2020 goufe wesentlech méi Plug-In-Hybrid-Autoen immatrikuléiert wéi zejoert.

D'Leit, déi am Land liewen, leeschte sech nach ëmmer gär hiren Auto, a parallel dozou, datt d'Zuel vun Awunner klëmmt, geet och déi vun den ugemellte Gefierer erop. Waren et viru 7 Joer nach 364.000 Ween, sou sinn aktuell 431.000 Ween ugemellt.

De Fuerpark geet also ronn 3% d'Joer erop. Lues a lues zitt och de Maart vun den alternative Motorisatiounen un, ouni awer lo de grousse Boom duerzestellen.

De Maart vun den 100%-Elektroautoe boomt zwar net total, mä zitt och hei am Land un.

Dat stellen d'Ministeren Dieschbourg, Turmes a Bausch fest, responsabel also fir Natur, Energie a Mobilitéit, an hiren Äntwerten op 3 parlamentaresch Froe vum Deputéierte Marc Goergen vun de Piraten.

PDF: Parlamentaresch Fro zu der Primm fir Elektro-Autoen

PDF: Parlamentaresch Fro zu der Primm fir Plug-In-Autoen

PDF: Parlamentaresch Fro iwwert den Impakt vun der Primm fir Elektroautoen op d'Vente

Deemno goufe bannent den éischten 8 Méint vun dësem Joer bal 1.200 Elektroautoen ugemellt. Dat sinn der ewell e Stéck méi wéi nach am ganze Joer 2019, wou et ronn 990 waren.

D'Primm, déi ee kann ufroe beim Kaf vun engem 100%-Elektroauto chiffréiert sech op 8.000 Euro an d'Autoe mussen tëscht Mee dëst Joer a Mäerz d'nächst Joer kaf gi sinn.

Déi lescht 11 Méint huet d'Ëmweltverwaltung Primme fir ronn 560 Elektroautoen ausbezuelt. Parallel goufen et an där Zäit dann och 2.500 Euro Primme fir 184 Plug-In-Hybriden, där dëst Joer knapp 1.300 ugemellt goufen.

Am Verglach ass et natierlech interessant ze kucken, wat déi aner Immatrikulatiounen ausmaachen: Sou goufen déi éischt 7 Méint dëst Joer ronn 26.300 nei Autoen ugemellt, dovunner 10.000 reng mat engem Diesel an 12.300 reng mat engem Bensins-Motor.

Mat ronn 2.000 ugemellte Gefierer maachen d'Plug-In-Hybriden an d'100%-Elektroautoe ronn 7% vun allen neien Immatrikulatiounen aus, wuel gemierkt déi éischt 7 Méint dëst Joer, dat op 431.000 Autoen, déi global ugemellt sinn.

Den Undeel vun 100%-Elektroautoen um ganze Fuerpark mécht butzeg 0,7% aus, en identeschen Taux gëllt fir d'Plug-In-Hybriden (0,8%).

Wéi déi gréng zoustänneg Ministere Bausch, Turmes an Dieschbourg awer betounen, geet den Undeel vun Autoe mat engem rengen Diesel- oder Bensinsmotor progressiv liicht erof. Bis mer op Tauxe sinn, déi substantiell an d'Gewiicht falen, ass et nach e Stéck Wee.

Dem Statec no maachen d'Immatrikulatioune vun alternative Motorisatiounen dëst Joer scho bal punktuell all fënneften Auto aus, deen am Grand-Duché ugemellt gëtt an natierlech hei am Land oder och am Ausland kaf gouf.