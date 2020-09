Afin de soutenir la transition vers la mobilité électrique et de garantir l’autonomie des véhicules électriques au Luxembourg, le gouvernement a lancé «Clever Lueden», un vaste programme focalisé sur l’optimisation de l’infrastructure de recharge. Suite à la publication au Journal officiel du règlement grand-ducal du 21 août 2020 portant introduction d’une aide financière pour l’installation de bornes de charge privées pour véhicules électriques, les demandes d’aides financières peuvent désormais être introduites. À côté de la mise en place d’un réseau de bornes de recharge publiques «Chargy» et de bornes de recharge rapide, le gouvernement vient ainsi d’instaurer un régime de soutien à l’installation de bornes de recharge privées, alimentées, comme tous les ménages au Grand-Duché, par l’électricité verte. Le Luxembourg favorise désormais la mise en place d’un réseau dense et pratique de solutions de recharge et devient un des précurseurs en Europe. S’adressant aux utilisateurs actuels et futurs d’un véhicule électrique, le régime de soutien élargit les possibilités de recharge électrique et oriente les utilisateurs vers des solutions viables, confortables et sécurisées: ainsi, l'organisation intelligente de la charge simultanée de plusieurs voitures sera rendue possible et compatible avec notre réseau électrique. Au niveau financier, les frais éligibles couvrent: la borne,

l’équipement technique,

la main-d’œuvre pour l’installation, respectivement l’adaptation technique de l’installation préexistante. Les montants de la prime varient en fonction du nombre d’emplacements rattachés à un bâtiment et de l’intelligence de l’installation de recharge:



Borne



Subside



Demandeur



1-3 emplacements



Borne normale*



50%[1] jusqu‘à 750 €



- Propriétaire



- Locataire



- Syndic



Borne intelligente**



50% jusqu‘à 1.200 €



≥ 4 emplacements



Borne intelligente**



50% jusqu‘à 1.200 €



Borne intégrée dans un système collectif de gestion intelligente de charge***



50% jusqu‘à 1.650 €



* conforme aux prescriptions de raccordement (TAB)

** conforme aux prescriptions de raccordement (TAB) + OCPP (Open Charge Point Protocol)

*** conforme aux prescriptions de raccordement (TAB) + système collectif intelligent gérant l’ensemble des bornes de charge du bâtiment Le régime d’aides financières s’adresse aux personnes physiques propriétaires ou locataires de l’emplacement de stationnement (obligatoirement situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg) sur lequel la borne de charge est installée. Un emplacement par unité d’habitation est éligible. Les bornes destinées à l’exploitation commerciale ou à la revente sont exclues. Sont visées les bornes de charge neuves d’une puissance de charge maximale limitée à 11 kilowatts, achetées entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023 et installées par un électricien professionnel. Modalités pratiques pour introduire les demandes d’aides financières Les demandes en vue de l’obtention de l’aide financière peuvent être téléchargées sur le site www.guichet.lu ou www.clever-primes.lu et sont à introduire au plus tard 12 mois après la dernière facture émise dans le cadre de l’investissement à: Administration de l’environnement

Subsides et aides financières

1, avenue du Rock'n'Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site internet de myenergy (www.clever-primes.lu) ou par téléphone au 8002 11 90. Pour rappel: Afin d’inciter les personnes à opter pour l’électromobilité et la mobilité active, et ainsi rendre la mobilité durablement plus propre, des primes avantageuses ont été instaurées pour l’achat d’un véhicule automoteur (p.ex. voiture, camionnette, quadricycle), d’un vélo ou d’un pedelec. Plus d’infos sous www.cleverfueren.lu. [1] du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de la borne et de son installation