E Sonndeg den 11. Oktober ass d'A6 A Richtung Belsch tëscht den Echangeure Briddel a Mamer vun 8 bis 13 Auer fir den Trafic gespaart.

D'Deviatioun leeft iwwert den Echangeur Briddel, den CR181 an d'N6 op den Echangeur Mamer, wou een nees op d'Autobunn ka fueren.

De Communiqué

Chantier sur l'autoroute A6 entre l'échangeur Bridel et l'échangeur Mamer (11.10.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif à l'abattement d'arbres le long de l'accotement de l'autoroute A6 entre l'échangeur Bridel et l'échangeur Mamer le dimanche 11 octobre 2020 vers 8 heures jusqu'à environ 13 heures.

Barrages et déviations:

Le dimanche 11.10.2020 vers 8 heures jusqu'à environ 13 heures, pour des raisons de sécurité pour les usagers de la route, le barrage suivant est mis en place:

• L'autoroute A6 entre l'échangeur Bridel et l'échangeur Mamer en direction de la frontière belgo-luxembourgeoise

Le trafic en provenance de la croix de Cessange de l'A6 et en direction de la frontière belgo-luxembourgeoise est dévié à partir de l'échangeur Bridel via le CR181 (Strassen) et la N6 (Mamer) jusqu'à l'échangeur Mamer.

Les travaux préparatifs débuteront en date du 11.10.2020 vers 7 heures. Des perturbations du trafic sont attendus tout au long de la journée.