Um Méindeg den Owend um 21 Auer war et souwäit: Den 1. Test op der neier Deelstreck vum Tram Stäreplaz-Gare centrale ass gefuer ginn.

Eréischt duerno kënnt dann déi sougenannten „Marche à blanc“, wou den Tram, och am Dag, op der Streck wäert test-gefuer ginn.

© Domingos Oliveira

Vum 13. Dezember moies 10 Auer u fiert den Tram dann fir d'éischte Kéier vun der Luxexpo bis op d'Stater Gare.

Et ginn dann am Ganze 4 nei Statiounen: Hamilius, Place de Metz, Paräisser Plaz an d'Stater Gare.

Nieft der Stäreplaz kommen dann 2 weider grouss Pôles d'échange derbäi, nämlech um Hamilius an op der Gare.

D'Aarbechten an der Avenue de la Liberté an op der Garer Plaz sollen am Fréijoer nächst Joer ofgeschloss ginn. D'Paräisser Plaz an d'Place de Metz sollen dann am Summer 2021 ofgeschloss ginn.

A 24 Minutten vun der Luxexpo op d'Gare?



24 Minutte soll den Trajet duerno vun der Luxexpo um Kierchbierg bis op d'Gare daueren. Mä, ass dat iwwerhaapt machbar ?

Et ass eng theoretesch Zäit, déi iwwert déi nächst Wochen, wann och eidel, am Dag getest gëtt. Dat no den Zäite vum Horaire.

Aktuell dauert den Trajet Luxexpo – Stäreplaz offiziell 16 Minutte fir 11 Stoppen – hei sinn et allkéiers em déi annerhallef Minutt tëscht all Arrêt. Dat klappt och op ongeféier, ausserhalb vun de Spëtzenzäite ware mer gutt 17 Minutten ënnerwee.

24 Minutte sinn op d'mannst emol d'Zill – ob dat ëmmer realistesch ëmsetzbar ass bleift déi nächst Wochen ze klären – optimistesch ass een emol.

D'Zil um Méindeg war et awer emol den Tram, ouni gréisser Problemer, bis erof op d'Gare ze kréien.