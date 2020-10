Bis ewell huet Autopolis der belscher Firma Alcopa gehéiert. Autopolis huet zwou Concessiounen zu Bartreng an zu Ettelbréck.

Si verkafen am Joer eng 8.000 Neiween vun 13 verschiddene Marken.

Alcopa trennt sech no an no vu senge Concessiounen a wëllt sech op den Import vun neien Autoe konzentréieren. Esou huet Alcopa net nëmmen Autopolis, mä och säi belsche Fidenco-Réseau u Van Mossel verkaaft.

Virausgesat déi belsch Autoritéiten geneemegen dës Transaktiounen, entsteet esou dee gréisste Réseau vun Auto-Concessiounen am Benelux.

Virun zwee Joer gouf et schonn emol Rumeuren, dass Autopolis u Van Mossel verkaaft sollt ginn, mä deemools sinn d’Verhandlungen wuel am Sand verlaf.