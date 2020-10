En Dënschdeg huet de Mobilitéitsminister François Bausch den Deputéierten en éischte Bilan vun der Adapto-Reform presentéiert.

Den Adapto-Zerwiss riicht sech u Persoune mat Handicap, déi net eegestänneg mobil sinn an dowéinst net vum ëffentlechen Transport profitéiere kënnen. Am Kader vun der Reform goufen ënnert anerem den Accès, de Reservatiounssystem an de Fonctionnement vum Transport adaptéiert.

Tëscht Mëtt Mäerz a Mee ass den Adapto ganz wéineg genotzt ginn, sonndes gouf den Zerwiss net offréiert. Mä mat der Rentrée am September ass d'Demande an d'Luucht gaangen. Zanter Mäerz gouf och schonn nogebessert, wa Problemer opgetaucht sinn, sou de Ministère.

4.786 Persounen hunn den Adapto-Zerwiss 2019 op d'mannst eemol benotzt, 5.269 Persoune sinn den Ament ageschriwwen a besëtzen eng Adapto-Kaart (Stand 12. Oktober 2020). Donieft hu bis ewell 355 Leit op d'App zeréckgegraff. Déi Zuelen deelt den Transportministère an engem Communiqué mat.

Et sollt jo och gekuckt ginn, fir d'Leit méi regruppéiert ze transportéieren, also net ëmmer een eleng am Bus. 11,29% vun de Clientë goufen „gepoolt" transportéiert, heescht et am Bilan. De Ministère schafft och un enger Vereinfachung, fir seng Kaart z'erneieren. Deels wäert kee Certificat médical méi néideg sinn.

Communiqué

François Bausch a présenté un premier bilan de la réforme des transports Adapto (13.10.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics Le 13 octobre 2020, au cours de la réunion jointe de la commission de la Famille et de l'Intégration et de la commission de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch a présenté un premier bilan de la réforme des transports Adapto aux députés.

Les transports Adapto sont destinés aux personnes handicapées et dont le handicap réduit leur mobilité de telle façon qu'ils ne peuvent pas faire usage des transports publics. Les modalités d'accès au transport Adapto, les méthodes de réservation ainsi que le fonctionnement du transport, ont été modifiés, en parallèle à l'introduction de la gratuité des transports publics et des transports Adapto début mars 2020. Malgré une phase difficile au début, suivie d'un effondrement presque immédiat des activités dû au confinement en relation avec la crise sanitaire, les utilisations du service ont bien repris surtout depuis le mois de septembre.

Les premiers mois ont permis néanmoins au Département des transports de procéder à des améliorations dans le système des réservations:

• Gestion améliorée des différents modèles de fauteuils roulants (poids et taille) ;

• Indication d'un chien d'assistance ;

• Adaptation de l'algorithme et de certains paramétrages;

• Optimisation des transports et du système du regroupement d'usagers.

Au 12 octobre 2020, 5.269 personnes sont enregistrées et possèdent une carte Adapto. Pour rappel, 4.786 personnes ont fait usage du service au cours de l'année 2019, ce qui constitue une hausse significative. Le nombre de personnes utilisant l'application mobile est de 355 personnes actuellement.

Afin de faciliter les démarches de renouvellement aux détenteurs de la «carte Adapto» pour le citoyen, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics envisage d'ailleurs également l'introduction d'une procédure de renouvellement allégée.