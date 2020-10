En Dënschdeg huet e Camion d'Luuchten um Plaffong vum Tunnel Biff mat ewechgerappt. Den Tunnel fir op d'A13 a Richtung Schengen huet musse gespaart sinn.

Dat huet deementspriechend fir Problemer am Trafic gesuergt op där Plaz.

De Kran vun engem Camion war esou héich, dass en sou just net laanscht d'elektresch Installatioun am Tunnel gepasst huet. Deementspriechend goufen e puer Luuchten a Kabele mat ewech gerappt. De Camion ass allerdéngs net am Tunnel stieche bliwwen.

Geliits vum Tunnel Biff mat ewechgeholl Onkommentéiert Bildmaterial