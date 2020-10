Wéi d'Administration des bâtiments publics wësse léisst, gëtt vun e Méindeg un am ënnerierdesche Parking Saint-Esprit an der Stad geschafft.

Dowéinst ass de Parking fir viraussiichtlech emol 18 Méint fir de Public gespaart. Am Communiqué ass ze liesen, dass ënnert anerem d'Trape renovéiert ginn, d'Rampen an de Buedem.

De Käschtepunkt vun de Renovatiounsaarbechte beleeft sech viraussiichtlech op 6,5 Milliounen Euro (TTC).

Communiqué

Fermeture du parking souterrain Saint-Esprit au grand public à partir de lundi 19 octobre 2020

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics L'Administration des bâtiments publics tient à informer que le parking souterrain Saint-Esprit sera fermé au grand public à partir de lundi 19 octobre 2020 pour rénovations.

La durée prévisionnelle des travaux est de 18 mois et le parking sera fermé au grand public pendant toute la durée des travaux.

Les travaux comprennent la rénovation des cages d'escalier, rampes, dalles en béton et sols. Le parking sera complètement repeint et équipé de nouveaux ascenseurs. L'éclairage complet et certaines installations techniques seront entièrement renouvelés.

Le budget prévisionnel pour tous ces travaux est de 6,5 millions d'euros TTC.