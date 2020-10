A Richtung Péiteng ass d'Collectrice da vun e Freideg um 20 Auer bis e Méindeg um 6 Auer gespaart.

Dëst, well d'Couche vun der Fuerbunn erneiert gëtt. D'Deviatioun geet vum Echangeur Déifferdeng iwwert d'N32 an en CR110 op Suessem an dann iwwert den CR175, den CR175B an d'N31 an de Rondpoint Biff. D'Virbereedunge fir de Chantier fänke scho géint 19 Auer un.

De Communiqué

PDF: D'Kaart am Detail

Chantier sur l'autoroute A13 entre l'échangeur Differdange et le rond-point Biff (16-19.10.2020)

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées L'Administration des ponts et chaussées procédera à un chantier relatif au renouvellement de la couche de roulement sur l'autoroute A13 entre l'échangeur Differdange et le rond-point Biff en direction de Pétange du vendredi 16 octobre 2020 vers 20 heures au lundi 19 octobre 2020 vers 6 heures.

Barrages et déviations

Du vendredi 16 octobre 2020 vers 20 heures au lundi 19 octobre 2020 vers 6 heures, le barrage suivant est mis en place:

• L'A13 entre l'échangeur Differdange et le rond-point Biff en direction de Pétange;

• Le tunnel Biff entre l'A13 et la N31 en direction de Pétange;

• La bretelle d'accès en provenance de la N32 et en direction de l'A13;

• La bretelle d'accès en provenance du CR175 et en direction de l'A13.

Le trafic en provenance de la jonction Lankelz de l'A13 et en direction de Pétange est dévié via la N32, le CR110, le CR175, le CR175B et la N31 en direction du rond-point Biff.

Les travaux préparatifs relatifs à la fermeture des bretelles d'accès débuteront en date du 16 octobre 2020 vers 19 heures.

En cas de conditions météorologiques défavorables, le chantier sera annulé.