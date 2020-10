L’Administration des ponts et chaussées et le Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) en collaboration avec l’Inspection du travail et des mines (ITM) et la Police Lëtzebuerg organisent conjointement pour le personnel du tunnel et les services d’intervention d’urgence un exercice grandeur nature dans le tunnel Markusberg conformément à la législation en vigueur. Ces tests sont indispensables et obligatoires afin de garantir la sécurité des usagers du tunnel en cas d’incident. Après l’exercice, l’administration des ponts et chaussées procédera à des tests scénario. Barrages et déviations Pour des raisons de travaux préparatifs, à partir du samedi 24 octobre 2020 vers 20 heures, le barrage suivant est mis en place: La bretelle d’accès de l’échangeur Schengen en provenance de la N10 (Schengen) et en direction du Luxembourg de l’A13;

La voie rapide dans le tunnel Mondorf de l’A13 en direction de Schengen. Pour la réalisation de l’exercice grandeur nature, le dimanche 25 octobre 2020 vers 7 heures jusqu’à environ 20 heures, le barrage suivant est mis en place: L’autoroute A13 en direction de Schengen à partir de l’échangeur Mondorf jusqu’à l’échangeur Schengen;

L’autoroute A13 en direction de Pétange à partir de l’échangeur Schengen jusqu’à l’échangeur Mondorf. Le trafic en provenance de la croix de Bettembourg et en direction de Schengen de l’A13 est dévié à partir de l’échangeur Mondorf via la N16 (Remich) et la N10 jusqu’à l’échangeur Schengen. Le trafic en provenance de Schengen et en direction de la croix de Bettembourg de l’A13 est dévié à partir de l’échangeur Schengen via la N10 (Remich), N2 (Bous), N13 (Dalheim) et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies. L’autoroute A13 entre l’échangeur Schengen et l’échangeur Mondorf est barrée dans les deux sens en date du 25 octobre 2020 vers 7 heures.