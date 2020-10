De Verkéier soll méi doséiert op d'Autobunn erop gelooss ginn. D'Zil ass eng besser Sécherheet a manner Stau.

Méi Sécherheet, manner Stau. Deem engen oder aneren dierft opgefall sinn, dass op enger Rei Opfaarte fir op d'Autobunn A6 rout Luuchten installéiert goufen, déi d'nächst Woch a Betrib geholl ginn.

Rout Luuchten op Autobunnsopfaarten / Rep: Pit Everling

De Mobilitéitsminister François Bausch huet dës Woch an der Chamber e puer Detailer zum Pilot-Projet CARA genannt.

CARA steet fir "contrôle d'accès sur le réseau autoroutier".

Op den Opfaarte Stengefort, Mamer, Briddel a Stroossen stinn zënter kuerzem där Luuchten, déi lo nach net a funktionéieren, awer ganz geschwënn.

D'mise en service ass fir de 27. Oktober virgesinn, also nächsten Dënschdeg. Dat krute mer vum Mobilitéitsministère confirméiert. Wa bis alles funktionéiert soll et dann drëm goen, den Trafic méi doséiert op d'Areler Autobunn erop ze loossen, sou den Transportminister François Bausch.



François Bausch: Dat ass e Luuchtesystem deen ugeschloss ass un e Computer an dee kuckt de Verkéier an Echtzäit.

Déi Lut kann dann de Verkéier eng Kéier ofbremsen a fir 30 Sekonne maximal op rout schalten, fir de Verkéier méi doséiert erop loossen.



Wann de Verkéier op der Opfaart ugehale gëtt, riskéiert een do net, datt de Réckstau sech op déi entspriechend Landstroossen oder an d'Uertschafte verlagert?

Aus dem Ministère si mer gewuer ginn, datt d'Phasë vun der Luuchteschaltung wierklech kuerz wieren, an datt am Fall vun engem gréissere Réckstau op gréng géing geschalt ginn.



De Minister verweist drop, datt et sech ëm Pilotprojet handelt, datt eng Testphas kënnt an datt wann néideg, nach Adaptatioune kéinte gemaach ginn.



D'Areler Autobunn géing sech iwwregens gutt eegene fir de Projet CARA.



François Bausch: Mir wëssen, dat do sinn Opfaarten, wou dacks Sécherheetsrisiken a Staue sinn.



De Contrôle d'accès ass eppes wat et an eisen Nopeschlänner scho méi laang gëtt.



Am däitsche Bundesland Nordrhein-Westfalen zum Beispill funktionéiert déi sougenannt Zufahrtsregelung zënter méi wéi 10 Joer an dat op enger ganz Partie Plazen. D'Autoritéite vun do rapportéiere gréisstendeels positiv Resultater.