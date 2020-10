De Certificat fir d'Autosassurance ännert no méi wéi engem hallwe Joerhonnert seng Faarf.

Vum 1. November u sinn d'Gesellschaften autoriséiert, d'Versécherungsdokument op schwaarz-wäissem Pabeier eraus ze ginn. Vum 1. Januar 2021 un ass dat dann obligatoresch. Déi nei an al Kaarte wäerten awer eng Zäit co-existéieren.

All déi gréng Dokumenter si bis bei hiren Expiratiounsdatum valabel, also och bis an d'anert Joer eran.

D'Faarf ännert iwwregens aus ekologeschen an aus praktesche Grënn, si mer op Nofro hi bei der Associatioun vun den Assurancëcompagnië gewuer ginn.

D'Changementer gëllen net just fir Lëtzebuerg. Dat ganzt geet op eng Decisioun vum europäeschen Assurancë-Conseil zeréck.

D'Format an de Contenu vum Ziedel bleiwen d'selwecht, ausser datt een elo hannendrop Kontaktdonnéeë fënnt, fir de Fall vun engem Accident am Ausland.