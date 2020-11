Fir sécher duerch de Wanter ze kommen, kënnen Automobilisten hir Luuchten a Pneuen nees kontrolléiere loossen.

Bis den 13. November bidde Garagen, Kontrollstatiounen an den ACL dëse Service un. D'Campagne "Wanterzäit 2020" leeft nach bis den 31. Dezember. D'Police wäert verstäerkt Kontrolle maachen, ob d'Pneuen de Wieder- a Stroosseverhältnisser entspriechen an ob d'Luuchte funktionéieren.

PDF: Schreiwes vun der Sécurité Routière

Beim ACL gëtt donieft och den Zoustand vun der Batterie getest. Dëst maachen d'Techniker vum Automobilclub gratis, dat op de verschiddenste Plazen am Land, all Dag tëscht 10.30 an 18 Auer.

03.11.2020 : City Concorde Bertrange

04.11.2020 : Cactus Bascharage

05.11.2020 : Cactus Bascharage

06.11.2020 : Shopping Center Knauf Pommerloch

09.11.2020 : Cactus Howald

10.11.2020 : City Concorde Bertrange

12.11.2020 : Cactus Bettembourg

PDF: Communiqué vum ACL mat den Detailer