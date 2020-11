Am Dezember fiert den Tram bis op d'Stater Gare, spéider bis op d'Cloche d'Or.

Bis Dezember 2022 soll en éischt Finanzéierungsgesetz prett sinn, fir de séieren Tram op d'Schinnen ze kréien. Dëse soll Esch an doriwwer eraus Bieles matenee verbannen. An zwou Reuniounen, wourunner eng 550 Leit via Videokonferenz deelgeholl hunn, dorënner 100 Frontalieren, hunn d'Leit vum Mobilitéitsminister François Bausch dësen ambitiéise Projet virgestallt kritt.

Bis 2028 soll zu Esch-Schëffleng op de Friche vun der fréierer Schmelz de Quartier "Alzette" entstoen. Bis dohinner soll och de séieren Tram ugebonne ginn. Dat wär och net vu Muttwëll, well spéider eng 10.000 Mënschen hei wunne wäerten.

Laanscht d'Escher Autobunn fiert spéider de séieren Tram. Seng Maximalvitess läit bei 100 Kilometer an der Stonn. Bis 2035 soll en iwwer de Belval bis op Bieles d'Passagéier transportéieren. Zil ass et, d'Ballungsgebidder Stad an Esch mobilitéitstechnesch gutt mateneen ze verbannen. Hei ass den Tram en Deel vum Puzzle.

Landesverband entsat, datt Zuchstreck Esch - Audun-le-Tiche ewechfält



Mam séieren Tram tëscht der Stad an Esch soll d'Eisebunnsstreck tëscht der Minettemetropole an Däitsch Oth ewechfalen an duerch Busser ersat ginn. Zënter 1996 ginn hei Passagéier tëscht béide Länner hin an hier transportéiert. Fir de Georges Merenz, de President vum Landesverband, ass dat e rout Duch. Als Eisebunner kéint hien iwwerhaapt net domadder d'Accord sinn, datt zu Lëtzebuerg Zuchstrecken ofgeschaaft ginn an déi tëschent Esch an Audun-le-Tiche géif och nach relativ vill genotzt ginn.

"Wann een dem Ministère seng Zuele liest, 12 Leit d'Stonn oder pro Zuch. Ech hunn d'Zuelen de Moie gekuckt, en normale Schaffdag am Februar sinn et awer 808 Leit, déi do hin an hier fueren. An de Spëtzestonnen Moies fréi, géint 7 Auer, sinn et eng Kéier 100 Leit, déi an d'Stad fueren. Aus Erfarung, ech war Lokführer a sinn och do gefuer, klëmmt de Gros vun de Leit zu Esch ëm a fiert dann an d'Stad. Dat si Pendler, déi an d'Stad fueren. Déi missten dono mat engem Bus op d'Gare fueren an do ëmklammen. D'Gefor fir eis ass, datt déi net ëmklammen an net esou e super Bus huelen, mä einfach erëm mam Auto an d'Stad fueren."

Déi iwwernächst Woch huet de Landesverband Rendezvous mam Mobilitéitsminister. Et ass en déifgräifend Gespréich néideg, fënnt de Georges Merenz.