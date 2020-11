D'CFL melle Perturbatiounen op der Linn tëscht Wolz a Kautebaach, wéinst engem Virfall bei de Schinnen op der Héicht vum Arrêt Paradiso.

RTL-Informatiounen no, ass en Auto vun engem klenge Wee ofkomm an erof op d'Schinne gefall. Wéi am CGDIS-Bulletin steet, goufen 2 Persoune blesséiert, nodeems en Auto op der Kopp gelant ass, tëscht Wegdichen an der Tutschemillen. Am Asaz waren d'Pompjeeë vu Wolz a Géisdref, grad ewéi d'Ambulanze vu Wolz an Housen.

Tëscht Wolz a Kautebaach zirkuléieren elo mol Busser, well d'Schinne blockéiert sinn, soulaang den Auto net gebuerge konnt ginn.

Fir den Detail vun den Alternativen, verweisen d'CFL op hiren Internetsite www.cfl.lu.