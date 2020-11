Vun e Méindeg un an da fir zwou Wochen fir den Tram op der Streck tëscht der Stäreplaz an der Gare an der "March à blanc".

Testphase vum Tram um neiem Tronçon tëschent der Stäreplaz an der Gare goung den 5. Oktober un. D'Ingenieure vu Luxtram an vun der CAF, der Gesellschaft, déi den Tram gebaut huet, féieren zanterdeem eng ganz Rei Tester duerch, wéi de Gabarit, d'Leeschtung vun den Super-Kondensatoren, d'Signalisatioun vun den Infrastrukturen, an den elektresche System.

Vun e Méindeg u geet et dann an déi aller leschte Phase: d'"Marche à blanc". Wärend 2 Wochen fiert um neien Tronçon den Tram an de selwechten Konditiounen, wéi wann de Service scho kommerzialiséiert wär, just hëlt en do nach keng Passagéier mat. Dës Phase déngt de Chaufferen, fir sech mam neien Deel Streck vertraut ze maachen, soll awer och hëllefen, fir dass de Foussgänger, den Automobilist oder de Buschauffer sech un dat neit Transportmëttel gewinne kann.

Lescht Tester vum Tram (16.11.20) © Dan Wiroth

Eng vun de grousse Partikularitéiten vum Tram ass seng grouss Kapazitéit. Bis zu 430 Passagéier kéinten ausserhalb vun de Krisen-Zäiten transportéiert ginn. Frequenz un de Passage läit tëschent 3 a 7 Minutten. Vum 13. Dezember u soll den Tram dann komplett vum Kierchbierg bis op d'Gare fueren.