Och an Nordamerika ginn zanter den 80er an 90er Joren erëm Tramme gebaut, nodeems d’Schinne Jore virdrun ewechgeholl goufen.

Een aktuelle Projet ass zu Québec City.

Den éischten Tram ass 1865 zu Québec gefuer. Deemools hunn nach Päerd d’Ween gezunn. 40 Joer méi spéit koum dunn den elektreschen Tram.

Deemools war den Tram net vum Staat subventionéiert a besonnesch d’Kris op de Bourssen am Joer 1929 hat schwéier finanziell Konsequenzen. Dobäi koum, dass den Tram nom Wuesstem vun der Stad net méi dem Besoin vun de Leit entsprach huet. D’Route vum Tram, déi op ville Plaze Sens unique war, war net séier an effikass genuch.

1948 ass den Tram säi leschten Tour gefuer a gouf duerch Busser ersat, esou wéi an deene meeschte gréisseren nordamerikanesche Stied. D‘Ausnam ass Toronto, wou den Tram bis haut fiert.

Zanter e puer Joer ass am Gespréich nei Schinnen ze leeënn. D‘Zil vum Projet ass et, Quartiere baussent der Stad a Regiounen, wou vill Leit enk beienee wunnen, mam Zentrum, den Industriepolen an der Universitéit ze verbannen. Dobäi soll ee modernen Tram, deen optesch deem zu Lëtzebuerg gläiche soll, an de Patrimoine vun der Stad agebonne ginn.

Bis 2026 sollen 22 Kilometer Schinnen, 33 Arrêten an dräi Pôles d’échange gebaut ginn.

Een Departement vum Ëmweltministère huet viru kuerzem e Rapport publizéiert, deen dëse Projet staark kritiséiert. Esou wieren d’Awunner net genuch an de Projet abezu ginn, et misst een ze vill tëscht Bus an Tram ëmklammen a wichteg Plazen, wéi d’Gare an de Fluchhafen, géifen net ugefuer ginn.

D’Propos vum Rapport ass et weider Analysen ze maachen an och e Monorail oder Metro, Optiounen déi eigentlech scho vum Dësch sinn, erëm a Betruecht ze zeien.

De Regis Labeaume, Buergermeeschter vu Québec, wiert sech géint dës Aussoen. 68 % vun aneren Analysen a Rapporter wiere mam Projet averstanen an et hätt een och schonn Accorde vum Parlament.

"Depuis 1980 qu’on travaille sur des projets de transport collectif et ce qu’on est en train de nous dire c’est qu’on doit repenser notre affaire. Non, on n’y repensera pas, ça fait 40 ans qu’on pense et on doit maintenant être une ville du 21e siècle."

De Buergermeeschter betount och, dass den Tram ee wirtschaftleche Wuesstem mat sech brénge géif. Vill Geschäftsleit interesséiere sech fir Investissementer ronderëm de Streckereseau. Nieft dem Tram kéinten esou nei Hoteller, Appartementer, Akafszentren a Büroen entstoen