En technesche Problem an der Stad huet fir gréisser Problemer am Reseau vun den CFL gesuergt, dat tëscht der Stad a Waasserbëlleg.

Dofir ginn d'Arrêten Cents-Hamm a Sandweiler-Conter net ugefuer, d'Zich gi via Siren ëmgeleet. D'CFL warnen och, datt et op där Streck zu Retarden an eventuellen Annulatioune ka kommen. Ersatzbusser ginn awer agesat. Wéi laang et dauert, bis de Problem behuewen ass, ass aktuell nach net gewosst.

De Communiqué

Une cause d’origine technique, impliquant le poste directeur de Luxembourg, affecte actuellement la circulation des trains sur la ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig). Les arrêts Cents-Hamm et Sandweiler-Contern ne sont plus desservis et les trains sont déviés via Syren. Des retards et suppressions sont à prévoir. Les CFL ont mis en place un service de bus de substitution. Aucune donnée n’est disponible quant à la durée de la perturbation.

Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou le site www.cfl.lu.