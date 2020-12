Déi Decisioun huet den EuGH en Donneschdeg, also ronn 5 Joer nom Ufank vum Dieselskandal geholl.

D'Urteel kéint d'Rechter vu Besëtzer vun alen Diesel-Autoe stäerken.

Déi besote Software huet dofir gesuergt, datt bei den Tester an de Laboen, wou gekuckt gouf, ob en Auto kann zougelooss ginn oder net, d'Resultater vun den Ofgasen geréng waren, datt, well d'Ofgasréckféierung maximal gelaf ass. Am normalen Trafic awer huet dës Software d'Ofgasréckféierung gedrosselt, wouduerch den Auto méi Motorleeschtung krut, awer och méi Stéckoxider ausgestouss huet.

Eng Etüd vun der EU hat dëst och confirméiert. Weider heescht et an dëser Etüd, datt dëst géint EU-Reegelen géif verstoussen, ma de Konstrukteur, deen um Gericht just als "X" bezeechent gëtt, huet dëst ëmmer bestridden.