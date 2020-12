Mam Tram, deen duerch d'Stad fiert, huet missen en neit Verkéierskonzept op d'Bee gestallt ginn.

Zanter iwwer 2 Wochen zirkuléiert den Tram elo duerch d'Stad. Vum Kierchbierg geet et bis erof op d'Gare an ëmgedréit. De Boulevard Royal ass eng vun den Haaptverkéiersachsen. Hei fueren all Dag zeg Gefierer. En neit Konzept gouf ausgeschafft, déi dem ëffentlechen Transport Prioritéit am Trafic garantéiert.

Speziell Verkéiersluuchte stinn um Boulevard Royal. E Programm gouf fir den Tram an d'Busser vun der Stad Lëtzebuerg ausgeschafft, deen et erlaabt, mat de Verkéiersluuchten ze kommunizéieren.

Op dëse ginn et mat de Buschtawen A an T zwee nei Hëllefsmëttel, fir souwuel d'Tram- ewéi d'Buschaufferen. Den "A" steet fir "Anforderung". Dat heescht, den Tram oder de Bus ass ugemellt. Hei gouf sech um Ausland inspiréiert. Eng laang Preparatioun an eng minutiéis Programmatioun ware wichteg. Grad ewéi d'Fro, wou dës nei Verkéiersluuchte sollen installéiert ginn. Prioritéit fir Bus an Tram heescht awer net, dass een den Individualverkéier an d'Foussgänger um Boulevard Royal als Stéifkanner behandele wéilt.

Mam Tram, deen duerch d'Stad fiert, koum och en neie System dobäi, fir d'Foussgänger iwwer d'Strooss beim Hamilius ze kréien. "Fußgängerfurt" nennt sech dës Method.

Opfalen deet och, dass et op engem Deel vum Foussgänger-Passage keng Luuchte ginn. Dofir awer Pottoe mat engem giele Knäppchen drun. Déi si fir déi blann Matbierger geduecht.

Tram a Bus genéisse Prioritéit am Stater Verkéier. Déi aner Participantë sollen dobäi awer net op der Streck bleiwen.