2020 war wéinst Corona e schwéiert Joer, seet de President vum Groupement pétrolier. 2021 steet nieft dem Virus eng Hausse vun den Taxen an d'Haus.

Dëst Joer war keen einfacht, ganz vill Betriber hu ferm gelidden an hu mussen zoumaachen. D'Bensinsstatiounen uechter d'Land gehéieren awer zu den essentielle Butteker an hunn dierfen opbleiwen. Trotzdeem zéien och d'Pompelstatiounen ënnert dem Stréch ee schlechte Bilan vum Joer 2020. Chômage partiel, Home Office a Couvre-feu suerge fir däitlech manner belaaschte Stroossen an deemno och manner Betrib op de Pompelstatiounen. Wéi geet et de Lëtzebuerger Bensinsstatioun-Bedreiwer a wéi kucke si op d'nächst Joer?

Romain Hoffmann vum Groupement pétrolier / Annick Goerens

2020: Corona war schlecht fir d'Geschäft

Net all d'Statioune sinn d'selwecht oder änlech duerch d'Joer komm, seet de Romain Hoffmann. Ma et wier kloer, datt et kengem Bedreiwer besser geet, wéi et dat lescht Joer de Fall war. Vill Statiounen hunn iwwert d'Joer gekuckt 10 bis 15 Prozent manner verdéngt wéi dat lescht Joer. Bei verschiddene Bedreiwer schreift ee souguer e Minus vu 40 Prozent.

Am Summer goung et effektiv besser an deen huet och dofir gesuergt, datt d'Perten net esou héich ausgefall sinn. Deels hate verschidde Statiounen am éischte Confinement 80 Prozent manner Recetten, wéi dat nach 2019 de Fall war.

D'Epicerië vun de Bensinsstatioune konnten dës Perten och net opfänken. Grad op de Grenze gouf am Shop deels wéineg verkaf. Verschidde Statiounen am Inland hunn dogéint gutt geschafft, wuel och, well vill Leit d'Grande-surfacë wollten evitéieren an op de Statiounen hiren Akaf gemaach hunn. D'Situatioune wieren am ganze Land awer komplett verschidden, esou de President vum Groupement pétrolier.

En plus war et jo dunn esou, dass d'Präisser wärend dem 1. Lockdown an de Keller gaange sinn an zu Lëtzebuerg dierfen d'Bedreiwer net un d'Präisser fréckele goen, wéi dat zum Deel am Ausland de Fall ass. Zu Lëtzebuerg sinn d'Präisser ebe vum Energieministère reglementéiert an de Bedreiwer huet do eng Marche vu ronn 10 Cent de Liter, déi dann all d'Käschten decke misst.

2021: Pandemie an d'CO2-Tax wäerten de Verkaf weider erofdrécken

Déi éischt Wochen a Méint vum neie Joer wäerte ganz duerchwuesse si wéinst der Pandemie, mengt de Romain Hoffmann. An den 1. Januar kënnt nach d'CO2-Tax dobäi, mat där een u sech d'Accord ass, mä si wäert sech awer negativ op de Verkaf hei am Land auswierken. Bei de belschen a franséischen Nopere ginn déi net agefouert, esou datt ee sech erwaart, datt ee manner wäert doduerch verkafen. Bei eisen däitschen Nopere wäert och eng Tax agefouert ginn.

Mat dëser Tax mécht een awer näischt fir den CO2-Ausstouss op der Welt, well een d'Politik de Verkaf vu Bensin an Diesel domadder just aus dem Grand-Duché an d'Ausland verlagert, esou datt d'Bedreiwer vun de Pompelstatiounen hei am Land dat nächste Joer manner wäerte verkafen an domadder och manner an d'Kees wäert kommen, ouni dat awer wierklech manner Autoen op de Stroosse sinn a manner CO2 ausgestouss gëtt. Dat hätt ee scho gesinn, wéi Ufank 2019 d'Accisen op den Diesel ëm eng 2 Cent de Liter geklomme waren.

CO2-Tax setzt Recettë vum Staat erof an Aarbechtsplazen op d'Spill

De Präis vu Bensin an Diesel besteet am Grand-Duché zu iwwer 50 Prozent aus Steieren an Accisen an déi ginn elo um 1. Januar nach eng Kéier erop. Beim Groupement pétrolier fäert een, datt elo manner Leit aus dem Ausland hei wäerten tanken, dorënner d'Camionneuren, déi aktuell eng 25 Prozent vum Verkaf ausmaachen, an och d'Tanktouristen, déi ronn 10 Prozent ofdecken. Sollt da manner verkaf ginn, wieren dat och manner Recettë fir de Staat, deen dës dann op enger anerer Plaz misst erakréien, gëtt de Romain Hoffmann ze bedenken. An och géif mat dëser Mesure, déi jo net iwwerall an Europa a Kraaft trëtt, mä just a vereenzelte Länner, d'Politik och Aarbechtsplazen am Secteur vun de Bensinsstatiounen op d'Spill setzen. Ëmmerhi ginn et hei eng 4.000 Employéen.