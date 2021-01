Och an Däitschland gëllt vun 2021 un eng nei CO2-Steier an d'TVA ass nees op 19% geklommen. Domat klammen d'Spritpräisser däitlech.

Waren et zu München zum Beispill um Silvesterowend 1,19 Euro de Liter E10, sou sinn et der elo alt bis zu 1,39 Euro. Dat kënnt duerch déi nei CO2-Steier, déi ongeféier 10 bis 11 Cent ausmécht, géintiwwer 5 Cent zu Lëtzebuerg.

Dobäi kënnt, dass d'TVA nees vu 16 op 19% ugehuewe gëtt. Déi war jo zanter dem 1. Juli 2020 erofgesat ginn, fir an der Corona-Pandemie de Konsum nees unzekuerbelen.

Vill Leit sollte sech also nawell ferm erféieren, wéi se elo am neie Joer eng éischte Kéier tanke waren. An de soziale Medie ginn et scho Leit, déi driwwer nodenken, nees op Lëtzebuerg ze fueren, fir do tanken ze goen.

Na Super,

die Spritpreise um 10 Cent gegenüber gestern gestiegen! 🤬

Bald lohnt es sich wieder nach Luxemburg tanken zu fahren! — Ralf Heinz🔴⚪ (@RalfHeinz1) January 1, 2021

Um Sonndeg de Moie kascht am Raum Tréier de Liter E10 zum Beispill tëscht 1,549 an 1,569 Euro. Den E5 kascht tëscht 1,599 an 1,619 Euro de Liter.

Spritpräisser an der Groussregioun