2019 war et e Rekorddéif mat 22 Doudesaffer am Verkéier. D'Entwécklung géif awer an déi richteg Richtung goen, sou de Mobilitéitsminister beim Wort.

Et misst awer nach méi gemaach ginn, präziséiert de François Bausch. Iwwerdeems hätt de Lockdown awer kaum en Impakt op d'Statistike gehat.