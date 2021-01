Well d'Plaz an de Verkafsraim limitéiert ass, sollen d’Leit och sou gutt et geet am Viraus e Rendez-vous froen.

D'Evenement dauert déi Kéier ronn zwou Wochen, vum 25. Januar bis den 7. Februar. Fir d'Fluxe vun de Clientë besser ze verdeelen. Dat huet d‘Autosfederatioun Fedamo e Méindeg de Moien op der offizieller Presentatioun vum Festival annoncéiert. An den 170 Showrooms vun den 88 Partner-Garagë gëtt eng strikt Charte sanitaire agehalen. D’Fedamo huet do zesumme mam Gesondheetsministère e Konzept ausgeschafft. Zejoert wier keen einfacht Joer gewiescht, heescht et wieder vun der Autosfederatioun, et goufe ronn 17 Prozent manner Neiween verkaaft. Allerdéngs markéiert 2020 och eng Zort Duerchbroch fir déi sougenannt elektrifizéiert Gefierer, si hunn zejoert bal 20 Prozent vun den Immatrikulatiounen ausgemaach. Den Autosfestival wier de wichtegste Rendez-vous vum Joer fir d’Autosbranche an e wichtegen Indicateur fir d’Wirtschaft, sou nach d’Fedamo.