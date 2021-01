Déi lescht Taxisreform ass nach net immens al, ma esou richteg schéngt se net gegraff ze hunn, esou dass elo en neien Text ausgeschafft gouf.

Den Text selwer gouf e Freideg am Regierungsrot gestëmmt. Déi lescht Reform gëllt zanter 2016, ma d'Problemer vum Secteur, mat virop deenen héije Präisser, goufen domat net verbessert. Mat deem neien Text wëll een d'Gesetz dann och un d'Realitéit vun haut upassen.

Taxisreform - Reportage Maxime Gillen

Alles an allem wier d'Zil vun dëser Reform, dass d'Offer an d'Qualitéit vun där Offer, fir de Client soll besser ginn, esou de Mobilitéitsminister François Bausch. Méi Flexibilitéit soll zum Beispill geschaaft ginn, andeems et nëmmen nach eng geografesch Zon am Land wäert ginn.

Dovun hält een am Secteur allerdéngs net immens vill. Der Taxisfederatioun no géif dat nämlech nëmmen zu enger Desertifikatioun iwwerall ausserhalb vun der Stad féieren. A méi bëlleg fir d'Clientë géif et domat och sécher net ginn.

An Zukunft soll et dann och keng Limitt méi ginn, fir d'Zuel vun de Lizenzen. Och dat fir d'Konkurrenz ze beliewen. Eng Mesure, déi der Federatioun nawell Suerge mécht, wéi den Tito Cerveira erkläert: "Well dat wëll soen, am Moment hu mir mengen ech 550 Taxien am ganze Land a mir fäerten, dass mat der Liberalisatioun vum Taxi an de VLCe wäerte mir 1.000 oder 1.500 Taxien an der Stad kréien."

Ausserdeem géif och dat nëmmen dozou féieren, dass d'Präisser nach weider an d'Luucht ginn. An dobäi erhofft ee sech beim Ministère an och beim Konsumenteschutz als alleréischt, dass d'Taxispräisser endlech erëm falen. Ëmmerhin hätt déi lescht Reform genau de Géigendeel bewierkt, wéi d'ULC an engem Communiqué betount.

Ma fir de Minister ass net nëmmen de Präis e Problem. A sengen A misst sech de Secteur an den nächste Joren insgesamt nei opstellen: "Mir hunn zu Lëtzebuerg iwwer 140 verschidden Taxisgesellschaften, fir esou e klengen Territoire. An ech hunn ëmmer gesot, dat ass eigentlech keng gesond Situatioun. Et ass awer vläicht noutwenneg, dass sech iwwerluecht gëtt, sech op Plattformen ze regroupéieren an doduercher méi effikass gëtt wéi haut. Dat ass jo awer d'Objektiv, dat mir hunn."

Déi proposéiert Reform vum Taxisgesetz gëllt iwwerdeems fréistens vum 1. Januar 2022 un. Dat wier dem Minister no nach genuch Zäit fir d'Taxisgesellschaften, fir sech dorobber anzestellen.

Eng vun deenen neie Realitéiten ass zum Beispill och d'Opkomme vu Servicer wéi Uber zum Beispill, also Autoen, déi ee mat Chauffer iwwert eng Online-Plattform ka lounen. Fir dës sougenannt Voitures de location avec chauffeur, kuerz VLC, sinn an Zukunft genau déi selwecht Reegele virgesinn, wéi fir normal Taxien, esou de Mobilitéitsminister François Bausch: "Wat fir mech wichteg war, dat ass, datt mir do net eppes maachen, wou Leit ongeschützt, also onugemellt, ouni Krankekeess a Pensiounskeess doruechter rennen. Dat heescht, déi ginn elo an de Reegele genau gläich gestallt mam Taxiwiesen. Esou eng Plattform muss eng Autorisation d'établissement maachen. D'Chauffere mussen och Coursë maachen. Si kréien en Examen, wéi Taxischauffer och an da kréie si eng Kaart fir dee VLC ze fueren."

De François Bausch iwwert d'VLCen

Den Haaptënnerscheed tëscht engem VLC an engem klasseschen Taxi wäert da sinn, dass een en Taxi och ganz spontan kann huelen an een da bezilt, wat um Enn um Taximeter steet. E VLC muss een am Virfeld bestellen an de Präis gëtt dann och dee Moment scho mam Client festgeluecht.