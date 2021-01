Net nëmmen zu Lëtzebuerg ass den Trafic, an domadder de Stau, am Verglach zu de Jore virdrun am Joer 2020 massiv erofgaangen.

2020 louch d'Opkomme vu Stau bei ronn 25% an der Stad Lëtzebuerg, dat si ronn 11% manner nach wéi am Joer 2019. De 27. Februar 2020, also nach am Ufank vun der Pandemie, war an der Stad Lëtzebuerg deen Dag, wou am meeschten Trafic op de Stroosse war, hei louch ee bei 75%.

De Mount, wou am mannsten op eise Stroosse lass war, ass TomTom no de Mount Abrëll, wou ee grad emol bei 7% Belaaschtung am Trafic louch. De Januar war de Mount, an deem am meeschten Trafic an och Stau war.

Et gouf dann och ausgerechent, wéi vill Stonnen, oder besser gesot Deeg een am Joer wéinst Stau wärend de Stousszäiten an der Stad Lëtzebuerg verléiert. Hei kënnt een op 105 Stonnen, respektiv 4 Deeg an 9 Stonnen, déi een am Joer duerch Stau verléiert. Och wann dat no vill kléngt, sinn dat 2 Deeg an 10 Stonne manner wéi am Joer 2019.

Am meeschten Zäit verléiert een iwwregens am Duerchschnëtt moies an der Stad, nämlech ronn 15 Minutten op 30 Minutten am Auto. Owes sinn et 13 Minutte weider, wann een 30 Minutten am Trafic fiert.

Iwwregens ass dënschdes tëscht 8 Auer moies an 9 Auer moies déi Zäit, wärend där een am meeschten Zäit verléiert, nämlech ronn 5 Stonnen am Joer.

Am internationale Ranking kënnt d'Stad Lëtzebuerg dann och op déi 106. Plaz, dat mat enger Stau-Probabilitéit a Belaaschtung vu 25%. Moskau ass op der Nummer 1, dat 54%. Greensboro-High Point an den USA ass dann am beschte placéiert, dat mat engem Stau-Opkomme vu 7%.

Weider Infoen ginn et op der offizieller Homepage vun TomTom!