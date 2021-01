Nodeems Problemer mat der Sécherheetstechnik an den USA entdeckt goufen, huet d'NHTSA de Konzern opgeruff, déi betraffe Gefierer zeréckzeruffen.

D'National Highway Traffic Safety Administration mellt, dass et en Defekt beim Bordcomputer géing ginn. Wéinst dësem Problem géingen d'Kamera an aner Sécherheetsvirkéierungen net richteg funktionéieren. Domat géing de Risk vun engem Accident an d'Luucht goen, schreift d'NHTSA.

Concernéiert sollen d'Limousine vum Modell S aus de Joren 2012 bis 2018 sinn, wéi och d'Jeepe vum Modell X aus de Joren 2016 bis 2018. Am ganze sollen 158.000 Autoe vun dësem Defekt betraff sinn, wat ronn engem Drëttel vun den Tesla-Autoen entsprécht, déi 2020 verkaf goufen.

Tesla ass net verflicht, dësem Réckruff nozekommen. Ruffe si d'Gefierer net zeréck bis de 27. Januar, muss den Autoskonstrukteur eng Begrënnung virleeën.