Vum 1. Januar 2022 u soll Taxifueren zu Lëtzebuerg méi bëlleg ginn - dat dank der Reform vun der Taxisreform, déi en Donneschdeg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun diskutéiert a gréisstendeels begréisst, gouf. Déi geographesch Zone ginn ofgeschaaft, grad wéi d'Limitatioun vun de Lizenzen, et gëtt e gesetzleche Kader geschafe fir Chaufferen, déi hir Zerwisser op Plattforme wéi Uber zur Verfügung stellen, an all Chauffer muss dee selwechten Exame maachen.

Déi gréissten Oppositiounspartei CSV begréisst d'Reform um Fong, stéiert sech allerdéngs um Zäitpunkt vun der Annonce. Den Deputéierte Serge Wilmes: "Mir si matzen an enger Kris, an an dëser Kris si ganz vill Entreprisen am Gaangen, wierklech ëm hiert Iwwerliewen ze kämpfen a matzen an esou enger Kris geet d'Regierung hin a mécht nach weider Drock op d'Taxisentreprisen. Mir fannen, datt dat net nëmmen de falschen Zäitpunkt ass, mee och ganz kloer de falsche Message ass, well een awer heimat zousätzlech Existenzen op d'Spill stellt."



D'CSV géif sech iwwerdeems froen, ob d'Ofschafe vun de geographeschen Zone keen negativen Impakt op de ländleche Raum hätt. An den Ae vun der grénger Rapportrice vum Gesetz Chantal Gary wier dee Schrëtt awer sënnvoll - bis ewell kéint en Taxi eng Persoun vun A op B bréngen, kéint da vun do awer keng weider Persoun méi mathuelen. Déi gréng Deputéiert verdeedegt och d'Ofschafe vun der Limitatioun vun de Lizenzen: "Den Ament war sou wéi sou, ausser an den Haaptzonen, wéi de Findel, d'Stad an de Süden, waren déi Lizenze sou wéi sou net ausgeschöpft. Dat heescht, do war nach Sputt no uewen an dee Moment mécht et keen Ënnerscheed, ob déi Limitatioun do ass oder net."

D'Pirate begréissen, datt mat der neier Reform eng legal Basis fir Uber a co geschafe gëtt. Dem Marc Goergen senger Meenung no hätt een awer méi streng kënne si bei den Ëmweltcritèren: "Eis Iddi wier éischter gewiescht, dass ee seet all déi nei Lizenzen, déi elo kommen, mussen CO2-neutral Autoe sinn, fir d'Ëmwelt ze schounen. Et ass e bësse schued, dass mer elo nach op Autoe mat engem Verbrennungsmotor zréckgräifen."

D'Reform vun der Taxisreform wäert e positiven Impakt op d'Sécherheet op de Stroossen hunn, där Meenung ass iwwerdeems de President vun der Securité routière Paul Hammelmann: "Ech sinn iwwerzeegt dovunner, datt méi Jonker sech dann herno op den Taxi konzentréieren, wann se da gedronk hätten an hiren Auto misste stoe loossen. Bis ewell hunn d'Leit dat net gemaach, well et einfach prohibitiv deier war."

Déi lescht 2 Joer wieren d'Accidenter mat Alkohol am Spill ëm iwwer 40% an d'Luucht gaangen, esou de Paul Hammelmann, et wier een deemno frou, dass endlech eppes géing geschéien.