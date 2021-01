Duerch d'Pandemie goufen d'lescht Joer däitlech manner Autoe verkaf. Ma wéi gesäit et fir dëst Joer aus?

E Méindeg ass den éischten Dag vum Autosfestival. Dass et net esou oflafe wäert wéi déi lescht Joren, ass gewosst. TNS Ilres huet an deem Kader eng representativ Ëmfro mat 500 Residenten duerchgefouert.

D'Etüd vun TNS Ilres seet e gutt Joer fir den Autosmarché viraus. D'Verkafszuele kéinten am Verglach zum leschte Joer rëm däitlech klammen. Dat weisen d'Zuelen aus der Ëmfro: 27% vun de befrote Leit hu virgesinn, sech dëst Joer en neien Auto zouzeleeën. Ronn 2/3 dovunner géife sech deen da wärend dem Autosfestival kafen.

TNS Ilres rechent domadder, dass 2021 ëm 57.000 Autoe verkaf ginn. Dovunner wieren et da ronn 18.000 eleng wärend dem Autosfestival. Et kéint een dëst Joer mat knapp 60.000 Visiteure rechnen.

Wat den Typ vum Auto ugeet, ass de Bensinner nach ëmmer wäit vir. Den Interessi un Alternative geet awer an d'Luucht. Fir all zweete Befrote géif och en Hybrid oder e rengen Elektroauto a Fro kommen. Bei der Mark vum Auto hunn déi 500 Befroten eng däitlech Präferenz gewisen. Sou kommen déi 4 beléiftsten Autosmarken nämlech aus Däitschland.

Doduerch dass coronabedéngt déi lescht Méint villes digital gouf, hat den Online-Shopping e grousse Succès. Sech awer en Auto reng online ze kafen, ass schwéier virstellbar. Dat mengen och eng Partie Leit aus der Etüd. 65% géife sech deemno keen Auto am Internet kafen. Hei ass och opgefall, dass d'Fraen e bësse méi kritesch si wéi d'Männer.

Gleeft een der Ëmfro, gesäit et dëst Joer fir d'Garagisten also villverspriechend aus... an dat trotz Pandemie.