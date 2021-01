Um Donneschdeg den Owend huet de François Bausch den Ausbau vum Tram presentéiert an och matgedeelt, wéi et mam Hesper Contournement weidergeet.

E Projet, deen de Quartier urbanistesch wäert opwäerten, esou huet de Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten François Bausch den Ausbau vum Tramsreseau beschriwwen.

De Minister huet dee genee Projet am Kader vun enger digitaler Presentatioun en Donneschdeg den Owend virgestallt. Ronn 5 Kilometer vun der Stater Gare bis bei den neie Stadion op der Cloche d'Or. Bannen den nächsten dräi Joer investéiert de Staat ronn eng hallef Milliard Euro an d'Mobilitéit.

Net manner wéi 3 grouss, fir den Osten an de Süde vum Land ganz wichteg Pôles d'échange, sollen op den Trançons C an D vum Tram entstoen. Dee Spektakuläerste gëtt op der Héicht vun der Rue des Scillas iwwer d'Eisebunn gebaut. Hei wäert et méiglech sinn vu Bus, Tram, Eisebunn, Vëlo an och dem Auto, hin an hier ze wiesselen. Well geluecht ginn net just Schinnen, och nei Stroosse ginn gebaut, dorënner de Contournement vun Hesper-Alzeng, deen eventuell 2023 an d'Bauphas goen kéint.

Dat heescht, datt mer Hesper immens vill Liewensqualitéit zeréckbréngen, e verkéiersberouegte Raum maachen. Dofir hu mer elo en Aarbechtsgrupp agesat, mat der Gemeng zesummen, esou wei mer et och zu Esch/Uelzecht gemaach hunn. Fir de maximum aus där Variant erauszezéien, déi eng Kéier gebaut gëtt. D'Studien, et ass alles fäerdeg. Ech waarden nach op lescht Detailer an da gi mer an d'ëffentlech Prozedur, sou de Minister Bausch.

Uewenaus um Plateau rullen d'Bagger schonn zu Bouneweg. Do, wou déi nei National-Strooss 3 gebaut gëtt, fir d'Diddenuewener Strooss z'entlaaschten. Nach huet de Staat net all néideg Emprisen op der Trace vum Tram an der Täsch. An der Rue des Scillas lafen nach Gespréicher mat zwee Proprietären, déi och ouni séieren Accord de Projet net blockéieren wäerten, ma derzou bäidroe kéinten, datt den Tram op zwou Platzen, an enger éischter Phase just Eegleiseg fuere kéint.

Op der anerer Säit vun der Eisebunn op der Cloche d'Or soll spéitstens 2028, wann den Tram vun Esch/Uelzecht bis do ukënnt, en neie Banne-Ring fäerdeg sinn, deen den Zentrum vun der Stad Lëtzebuerg weider entlaaschte soll. Mat de Boulevard de Merl an Cessange, vu Stroossen bis op d'Cloche d'Or.