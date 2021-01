Den Ament gëtt hei zu Lëtzebuerg massiv an d'Mobilitéit investéiert.

"Dat ass ambitiéis, ma mir mussen dat hikréien. Wa mer gär hätten, datt de Verkéier net ganz zesummebrécht", sou den zoustännege Minister François Bausch.

Wou geschafft gëtt, fale Spéin. Mam Ausbau vum Tram, respektiv dem Schafe vun de Pôles d'échange gouf och de Busreseau RGTR iwwer Land ugepasst. Wat virop am Oste vum Land fir Kritik gesuergt huet. Elo gëtt nogebessert.

Ugefaange mat Iechternach an der Streck Direktioun Stad Lëtzebuerg. "Mir haten an der Moyenne zwee Bussen an der Stonn fir an d'Stad. Dat huet ganz gutt geklappt", sou den Iechternacher Buergermeeschter Yves Wengler. Bussen, déi mam Auto hätte kënne mathalen, wat d'Reeszäit ubelaangt. Ma dat war ier de Reseau reorganiséiert gouf.

"Dat ass, datt net méi déi selwecht Frequenz do war. Derbäi kënnt datt net méi direkt an d'Stad gefuer gëtt, ma op de Kierchbierg wou den Tram geholl gëtt. Do sinn d'Gewunnechte vu de Leit anescht", sou den Yves Wengler.

Positiv ass, datt ee séier am Ministère fir d'Mobilitéit en oppent Ouer fonnt hätt.

"Adaptatiounen un de bestoende Linne kommen direkt am Februar. Da kënnt nach am Mee eng zousätzlech Linn derbäi, vun Iechternach Richtung Kierchbierg, awer net direkt, ma duerch Dierfer", sou de Minister François Bausch.

D'Reaktioun vum Iechternacher Buergermeeschter. "Dat ass ganz wichteg. Déi zwou Saache si wichteg. Déi direkt Linn, ma och d'Ubannung vun den Dierfer. Wa mer wëlle sou vill wéi méiglech de privaten Auto stoe loossen."

Fir den ëffentlechen Transport weider méi attraktiv ze maachen, gëtt et virop eng Schrauf un där gedréint kann ginn: de Bus do, wou an de Spëtzestonne Gedrécks ass, prioriséieren. Tëscht der Opfaart Waldhaff an dem Kierchbierg. Do gëtt den Echangeur méi breet gemaach. D'Enn vun der Nordstrooss gëtt net méi breet gemaach, ma d'Bande d'arrêt d'urgence soll op deem Deel wärend de Spëtzestonne vum Bus benotzt ginn. Laanscht de Stau. Nach 2 bis 3 Joer Gedold sinn hei awer gefrot, bis déi Aarbechten ofgeschloss sinn.

Zu Iechternach selwer soll an den nächste Joren och d'Infrastruktur ronderëm de Bus ugepasst ginn. Mat enger neier Busgare, mat ënnerierdeschem Parking an engem Park & Ride direkt op der Grenz.

En anere Chantier, deen am Hierscht d'nächst Joer fäerdeg soll sinn, soll den ëffentlechen Transport vun der Musel erop, an d'Stad Lëtzebuerg méi attraktiv maachen, sou de Minister.

"Wann den Tram bis op den neie Pôle d'échange Bouneweg fäerdeg ass, da gëtt et fir d'Busse vum Osten hier nach eng Kéier e Krack méi einfach. Da kënne se déi Gare ufueren. D'Leit kënnen do direkt op den Tram ëmklammen. An nach méi einfach gëtt et, wann de Pôle d'échange Houwald bis fäerdeg ass. Dofir ass dee Projet Contournement op den Houwald erop sou wichteg."