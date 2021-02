Kuerz no 14 Auer hunn d'CFL matgedeelt, datt et zu Verspéidungen, Limitatiounen an Ausfäll op ville vun hire Linne ka kommen.

Grond dofir ass en technesche Problemer op der Stater Gare. De Communiqué En raison d’une cause technique impliquant l’infrastructure en Gare de Luxembourg, la circulation des trains est perturbée sur plusieurs lignes. Des retards, des limitations et des suppressions sont à prévoir. Les CFL prient de bien vouloir excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou le site www.cfl.lu.