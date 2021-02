Eng 40.000 Leit ware wärend dem "Vëlosummer 2020" um Drotiesel ënnerwee.

Wärend dem leschten August waren eng ganz Partie Stroossen fir d'Automobiliste gespaart. Hei haten d'Cycliste Prioritéit.

Eist Land ass um Vëlo net schlecht vernetzt. Et gi souwuel regional ewéi national Pisten. Zil ass et, fir op 1.100 Kilometer Vëlosweeër ze kommen. Vill, nei Projete wären a Planung an dat wär och net vu Muttwëll

© Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL) © Christophe Hochard (RTL)

Mat neiem Numm a Logo wëllen déi Responsabel vu "Provelo.lu" nei Weeër aschloen an d'Leit méi einfach erreechen.

An der Ouschtervakanz gëtt d'Vëlo-Schoul fir Kanner an Erwuessener nees organiséiert. Och un enger neier Vëloskaart gëtt geschafft.

De Vëlo no vir bréngen. Dëst ass d'Zil vun der Initiativ "ProVelo.lu"