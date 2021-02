Am Kloertext heescht dat, datt Busse stonneweis an eng Direktioun fueren an dann zu aneren Dageszäiten an déi aner Richtung fueren.

Et kéint geschwë sinn, datt op eenzele Busspueren am Land a béiden Direktioune ka gefuer ginn - natierlech no Dageszäiten an Horairë gereegelt.

Am Kloertext heescht dat, datt Busse stonneweis an eng Direktioun fueren an dann zu aneren Dageszäiten op der selwechter reservéiert Spuer an déi aner Richtung.

Esou bi-direktionnel Busspuere ginn et och ewell am Ausland - Strecken, déi absënns a Spëtzestonnen a jee no Trafic déi erlaabt Richtung änneren.

E konkrete Projet, wou dëst kéint de Fall sinn, ass d'Busspuer tëscht Gonnereng an dem Waldhaff op der Iechternacher Streck. An deem Fall muss d'Busspuer natierlech entspriechend Luuchten- a Sécherheets-Systemer kréien, fir datt et net zu Accidenter kënnt, wann d'Richtung changéiert an d'Bussen dierfen op der Spuer zirkuléieren.

Aner Projete vu Spueren, wou de Bus d'Prioritéit kritt, ass de Bus-Couloir op der N2 zu Réimech, d'Streck tëscht Nidderkäerjeng an Dippech an op der N1 um Sennengerbierg.

Dat äntwert de Mobilitéitsminister Bausch op eng entspriechend parlamentaresch Fro vun den DP-Deputéierte Carole Hartmann a Max Hahn.

Aner Prioritéitsstrecke fir Busse ginn am nationale Mobilitéitsplang presentéiert, deen Enn vum Joer virläit a bis 2035 plangt.