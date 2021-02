Dat confirméiert de Mobilitéitsminister François Bausch der CSV-Deputéiert Octavie Modert, déi an enger parlamentarescher Fro d'Detailer gewuer wollt ginn.

Concernéiert sinn notamment déi Chauffeuren, déi hir 12 Punkte verluer hunn a fir déi e Passage zu Colmer obligatoresch ass, wa se de Permis wëllen zeréckkréien.

Wéinst der Corona-Pandemie konnt am genannten Zenter net normal geschafft an den Ament géif et effektiv en Délai d'attente vu ronn 4 Méint ginn.

Fir dës Retarden opzeschaffe wiere schonn zousätzlech Leit agestallt ginn. Et hofft een, datt d'Situatioun sech bis de Summer normaliséiert, heescht et.

Un déi concernéiert Chauffeuren ass et den Appell, net ze laang ze waarden, fir e Rendezvous ze huelen. Et sollt een och vun de Waardelëschte profitéieren, am Fall wou Rendezvouse géinge fräi ginn, well Leit ofsoen.