Et war alt rëm keng Reklamm fir Europa, wat sech lo Ugangs der Woch un der däitsch-tschechescher Grenz an och där mat Tirol ofgespillt huet.

Kilometerlaang Stauen un der Grenz tëscht Däitschland an Tschechien, Camionschaufferen, déi stonnelaang virun improviséierten Testzenteren stinn ...

Och eng Rei Lëtzebuerger Transportbetriber si betraff. De Miroslav ass endlech zeréck zu Lëtzebuerg. Hie war fir d’Transportfirma Arthur Welter an der tschechescher Republik ënnerwee a krut d'Grenz Richtung Däitschland quasi virun der Nues zougemaach.

No engem laange Stau stoung hien du 7 Stonnen an der Schlaang, an der Keelt, fir sech testen ze loossen. Wien e waarme Kaffi wollt, oder op d'Toilette, huet riskéiert, seng Plaz ze verléieren. Seng Cheffin huet kee Versteesdemech fir dës Situatioun. D’Marianne Welter appelléiert un déi europäesch Politik: “D’Wuere solle geliwwert ginn, d’Chauffere solle fueren an da ginn se op der anerer Säit ugehalen. Si mussen an net mënschleche Konditiounen do waarden ... Déi europäesch Politiker solle sech endlech emol eens ginn, si sollen Europa sinn, net nëmmen op der Kaart!”.

Och vun der Firma Wallenborn sinn am Moment dräi Camionen an der tschechescher Republik blockéiert. Et probéiert een, d'Chaufferen esou gutt wéi et geet, tëscht Stau, Rouzäiten a Grenzformalitéiten ze guidéieren. Op d'Testzentere laanscht d'Grenz wëllt ee sech hei net méi verloossen. De Pitt Ney explizéiert, dass si e Labo zu Prag fonnt hunn, wou sech hir Chaufferen op Rendez-vous teste kënne loossen.

Zënter e Méindeg gëtt op de bayresche Grenze mat der tschechescher Republik a mat Tirol kontrolléiert. Wien an Däitschland era wëllt, brauch en Test, deen net méi al ass wéi 48 Stonnen, an dee vun engem Dokter validéiert ass. Dat suergt net nëmme fir kilometerlaang Stauen, mä och fir diplomatesch Verwécklunge mat de betraffenen Nopeschlänner. Mä den Inneminister Seehofer hält u senge Pläng fest a wëllt esouguer an d'Verlängerung goen. Ufank d'nächst Woch wëllt déi däitsch Regierung decidéieren, wéi et nom 3. Mäerz mat dësen eesäitege Grenzkontrolle weidergoe soll.