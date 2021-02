Fir datt esou speziell Radaren an den Asaz am Grand-Duché kéimen, misst och eng legal Basis geschafe ginn, déi et aktuell net gëtt.

Aktuell ass net hei am Land geplangt, fir d'Benotze vun engem Handy hannert dem Steier a wärend dem Fueren, iwwert Radaren ze kontrolléieren. Dat äntweren de Mobilitéitsminister an de Minister fir bannenzeg Sécherheet dem DP-Deputéierten Max Hahn op eng entspriechend parlamentaresch Fro.

Dobäi gehéieren Oflenkung oder ze héich Vitesse an Alkohol hannert dem Steier zu den Haaptursaache fir Accidenter.

Dat wëssen natierlech och déi responsabel gréng Ministeren Henri Kox a François Bausch, mä mussen zouginn, datt et am Fall vun Accidenter dacks schwéier festzestellen ass, ob den Ausléiser d'Oflenkung duerch den Handy hannert dem Steier war, well lescht Preuve feelen. A verschiddene Länner géifen awer aktuell esou Zorten automatiséiert Radaren getest. Fir datt dës an den Asaz am Grand-Duché kéimen, misst och eng legal Basis geschafe ginn, déi et aktuell net gëtt. Op alle Fall kënnen déi aktuell Radaren dem Gesetz no, net fir Handykontrollen an den Asaz kommen.

Och den Asaz vun Dronen, fir d'Benotze vum GSM hannert dem Steier ze kontrolléieren, ass de Ministeren Kox a Bausch no, net geplangt.

D'Ministeren liwweren awer och Zuelen: sou war tëscht 2015 an 2019 bei 55 vun am ganzen iwwer 4.800 Accidenter noweislech d'Benotze vum Handy hannert dem Steier den Ausléiser vun engem Accident. Zejoert geet vu bal 30 esou Accidenter Rieds, woubäi soit en Handy oder en aneren elektroneschen Apparat de Grond vun der Distraktioun war.

Interessant och ze gesinn, datt et bannent de leschten 5 Joer eng 80 Accidenter goufen, wou de Chauffer net bei der Saach war, well den Navi oder de Radio ze vill Opmierksam kruten.

Domat wieren dës fix Installatioune méi dacks e Grond fir Accidenter, wéi de GSM.

Zejoert goufen iwwerdeem bal 3.000 Automobilisten protokolléiert, déi vu Policepatrullen mam Handy um Ouer erwëscht goufen.

De Risk vun Accidenter geet duerch d'Benotze vum Smartphone iwwert dem Fueren Etuden no, allemol em de Facteur 3 an d'Luucht... neim Liesen oder Schreiwe vu Messagen esouguer ëm de Facteur 23. Dës selwecht Analysen stellen de Ministeren Kox a Bausch no, domat d'Benotze vum Handy iwwert dem Fueren mam Alkohol- oder Drogekonsum gläich.

Wéi gesot, soll bis op Weideres net op Radare gesat ginn, fir Handy-Sënner aus dem Verkéier ze zéien, mee villméi gëtt weider vun der Police op preventiv an repressiv Campagnen gesat.